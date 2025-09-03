Dass eBook Reader mit Farb-Displays im Mainstream angekommen sind, war spätestens nach dem vorgezogenen Start des PocketBook InkPad Color 3 klar. Das InkPad Color 2 war nämlich so erfolgreich, dass man schlichtweg einen Lieferengpass bei den damals verwendeten Kaleido Plus Displays erreichte. Danach legte PocketBook mit dem Era Color und InkPad Eo noch nach und jetzt folgt das vierte eReader Modell mit Farb-Display im noch ausständigen Größensegment. Die Rede ist […]

Lange hat es gedauert, nun ist die Revolution da: Das norwegische Unternehmen Remarkable, das mit dem „Paper Tablet“ quasi die eigene Geräte-Kategorie der digitalen E-Ink-Notizbücher begründet hat, schickt mit dem heutigen Tag ein neues Gerät ins Rennen: das Remarkable Paper Pro. Das neue Tablet bringt dabei zahlreiche Neuerungen mit, wobei die wohl wichtigste das Vorhandensein von Farbe ist. Videozusammenfassung (Englisch) Nachfolgend eine Zusammenfassung des Artikels als englischsprachiger Video-Bericht: E-Ink Gallery […]

Das norwegische Unternehmen Remarkable, das die Kategorie der digitalen E-Ink-Notizbücher maßgeblich geprägt hat, bringt mit dem Paper Pro nun sein erstes Farb-E-Ink-Tablet auf den Markt. In diesem Artikel möchte ich meine ersten Eindrücke mit euch teilen, bevor ich das Gerät in einem ausführlichen Testbericht genauer unter die Lupe nehme. Was ist neu beim Remarkable Paper Pro? Das Remarkable Paper Pro setzt auf die neue E-Ink Gallery 3-Technologie, die bis zu […]

Mit dem Paper Pro bringt Remarkable ein neues E-Ink-Tablet auf den Markt, das mit einem echten Farb-E-Ink-Display, einer integrierten Frontbeleuchtung und einer verbesserten, strukturierten Displayoberfläche ausgestattet ist, die das Aussehen und Gefühl von echtem Papier besser denn je nachahmt – zumindest ist das der Anspruch. Das Gerät läuft auf dem Linux-basierten Codex OS und bietet eine ablenkungsfreie Benutzeroberfläche, die speziell für Notizen und Skizzen entwickelt wurde. Dank der hervorragenden Druck- […]

Amazon hat seine Kindle-Reihe auf neue Beine gestellt und gleich vier neue Geräte vorgestellt. Besonders hervorzuheben ist dabei der Kindle Colorsoft, der erste farbige eBook Reader von Amazon. Aber auch der neue Kindle Basic, Paperwhite und Scribe bringen ein paar interessante Neuerungen mit. Kindle Colorsoft: Amazons erster farbiger E-Reader Mit dem Kindle Colorsoft führt Amazon erstmals ein E-Ink-Gerät mit Farbdisplay ein. Der Name „Colorsoft“ lässt bereits erahnen, dass die Farben […]

Nach jahrelangem Spekulieren und Warten hat Amazon, wie berichtet, mit dem Kindle Colorsoft endlich Farbe in seine Kindle-Reihe gebracht. Doch wird das neue Lesegerät dem Hype gerecht? Amazon verspricht, dass der Kindle Colorsoft alles bietet, was Kindle-Fans lieben: gestochen scharfen, kontrastreichen Text, wochenlange Akkulaufzeit und ein blendfreies Display. Mit der bereits von anderen Herstellern bekannten E-Ink Kaleido 3 Farbtechnologie soll er Buchcover, Markierungen, Anmerkungen, Grafiken und Bilder ansprechender darstellen, ohne […]

Mit dem Verse Pro aktualisiert PocketBook das Sortiment im kompakten 6-Zoll-Bereich, womit das Unternehmen sein Portfolio in allen wichtigen Marktsegmenten aktualisiert hat. Der Verse Pro bringt die bekannten PocketBook-Vorteile mit sich: großer Funktionsumfang, individuell anpassbare Tasten und eine generell hohe Flexibilität. Mit der Hörbuchunterstützung, dem eingebauten Wasserschutz und dem E-Ink Carta Bildschirm gibt es auch für anspruchsvolle Nutzer ein paar interessante Extras. Ob der PocketBook Verse Pro auch in der […]

Das reMarkable Paper Pro Move ist offiziell. Nach einigen Tagen voller Teaser und einem passenden Reddit-Leak hat reMarkable nun bestätigt, was sich bereits angedeutet hat: Das neueste Paper Tablet ist ein tragbares Farb-E-Ink-Gerät mit 7,3-Zoll-Display, das sich an Berufstätige richtet, die auch unterwegs produktiv arbeiten möchten. Es ist schlank, hochwertig verarbeitet und bringt viele der bekannten Softwarefunktionen vom größeren Paper Pro mit. Doch trotz der edlen Hardware und des fokussierten, […]

Willkommen auf ALLEsebook.de

Du bist auf der Suche nach Informationen rund um die Themen eBook, eBook Reader und Tablet? Dann bist du bei ALLESebook.de genau richtig! Wir bieten neben einer regelmäßigen Berichterstattung auch fundierte Testberichte, Vergleiche und Kaufberatungen. Für bereits bestehende Digitalleser gibt’s außerdem eine tolle Sammlung für gratis eBooks, wo sich nicht nur Links zu verschiedenen Plattformen befinden, sondern auch ausgewählte Klassiker in den gängigen Dateiformaten und ohne Kopierschutz direkt herunterladen lassen. In unserem laufend wachsenden eBook Reader Forum kannst du dich außerdem mit Gleichgesinnten unterhalten und bei Problemen oder Fragen nützliche Ratschläge und Hilfestellungen finden. Viel Spaß auf unserer Homepage!